Benfica escondeu contas bancárias durante buscas da PJ no caso dos emails

CMTV revela novos dados na investigação no âmbito do caso dos emails.

21:40

O Benfica escondeu as contas bancárias da Polícia Judiciária nas buscas feitas ao clube em outubro de 2017, no âmbito do caso dos emails.



A diligência visava "a localização e apreensão de documentação contabilística" da Benfica SAD e das sociedades participadas, em suporte papel ou digital. Era necessário ainda obter extratos de conta de clientes e fornecedores.



As instalações do Estádio da Luz foram passadas a pente fino, no dia 30, numa diligência presidida pela própria procuradora do Ministério Público. A busca foi acompanhada pelo administrador Domingos Soares de Oliveira e pelo gestor da área financeira, Paulo Alves.



Foram apreendidos dezenas de extratos das contas, relacionadas com o clube, a Fundação Benfica, a Benfica SAD, a Benfica TV, e fornecedores.