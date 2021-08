"Benfica merece estar na fase de grupos", diz Jorge Jesus na antevisão do jogo a contar para a Champions

O Benfica merece estar lá [na fase de grupos da Champions], tal como o PSV também", disse esta terça-feira Jorge Jesus na antevisão do jogo desta quarta-feira com os holandeses, relativo à 1ª mão do play-off da Liga dos Campeões.



O técnico dos encarnados espera um adversário "superofensivo": "Tanto o Benfica como o PSV não deviam estar aqui, deviam estar na fase de grupos. Vamos encontrar um PSV muito agressivo ofensivamente, com muito talento individual na frente, com jogadores que resolvem muitas situações sozinhos. É o caso do Mario Götze, internacional alemão, o criador do jogo do PSV. Se lhe dermos espaço vamos ter problemas."

O apoio do público é, para Jesus, muito importante nesta fase da época. "Os nossos adeptos vão ser determinantes e podem ajudar-nos, sendo o 12º jogador. Às vezes são o 10º ou 11º, são mais importantes do que um ou outro jogador que não esteja a render tanto... O que interessa aqui é Benfica, Benfica, Benfica, vencer, vencer, vencer", salientou Jesus, que desvalorizou o facto de os golos fora já não darem vantagem: "O que interessa é ganhar. Para mim, ao nível estratégico, não muda nada. Tens de montar a equipa para ganhar."



O treinador dos encarnados não tem dúvidas de que a equipa vai continuar a crescer após um ciclo de quatro vitórias consecutivas. "Se as equipas que estão a começar o campeonato não crescessem, isso queria dizer que não tinham objetivos. Os jogadores vão crescendo semana a semana, mês a mês. Temos alguns que ainda não fizeram parte do grupo que nos vão ajudar a ser mais fortes. O Benfica está numa caminhada de crescimento.", afirmou.



A titularidade de Odysseas neste arranque de época, depois de ter perdido o lugar para Helton a meio da temporada passada, não é, para o treinador, sinónimo de qualquer garantia: "Começámos com um jogo de Champions, o Vlachodimos jogou, a equipa ganhou, o outro jogo a seguir o Helton não podia jogar porque estava castigado e jogou ele. Mas isso não lhe dá segurança nenhuma, nem a ele nem a nenhum."





Sobre a possibilidade de André Almeida ser titular, Jorge Jesus destacou a polivalência do capitão. "Joga na direita, na esquerda, como médio-defensivo, como central... É um jogador muito importante", disse o técnico, que admitiu algum receio em perder algum jogador até ao fecho do mercado: "Se aparecer uma proposta maluca...".O avançado Yaremchuk deve manter a titularidade com o PSV. Ainda assim, Jesus não quis abrir o jogo e até avançou que o ucraniano pode jogar ao lado de Gonçalo Ramos. "Complementam o trabalho um do outro, mas ainda não decidi se vou apostar num sistema com dois avançados ou apenas um. Têm características diferentes. O Gonçalo pode jogar como número nove e esse será o seu futuro, mas na formação jogou como segundo avançado. Tem mais mobilidade do que Yaremchuk, que joga na área, é um goleador e tem mais experiência."Jorge Jesus pode esta quarta-feira, na partida frente ao PSV Eindhoven, estabelecer um registo que não acontece no Benfica há 38 anos: ganhar os primeiros cinco jogos da época. O último treinador das águias a conseguir tal feito foi o sueco Sven-Göran Eriksson, em 1983/84 (sete vitórias).O Benfica pode encaixar imediatamente 37,2 milhões de euros pelo acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, caso afaste o PSV Eindhoven no play-off, cuja primeira mão se realiza esta quarta-feira na Luz. Um valor ligeiramente superior ao inicialmente esperado, que era de 36,3 milhões.O suíço Haris Seferovic saiu da lista das águias enviada à UEFA para os dois jogos do play-off. Desta forma, André Almeida ocupou a vaga do avançado, que se lesionou na primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Champions, com o Spartak.O Benfica recusou uma proposta de troca do Bétis entre William Carvalho e Florentino Luís, avançou esta terça-feira o site MaisFutebol. A SAD, que já contratou Meité, continua a negociar o médio formado no Seixal com o Getafe."Estamos confiantes, sabemos o trabalho que temos vindo a desenvolver. Também só temos vitórias, mas vemos qualidade do outro lado. O PSV é uma equipa forte, com excelentes jogadores, e esperamos dificuldades. Mas vamos dar tudo pela vitória", disse esta terça-feira André Almeida na conferência de imprensa de antevisão do jogo. O capitão das águias, que regressou aos relvados frente ao Arouca, após longa paragem por lesão, garante estar pronto para "ajudar a equipa" como lateral ou como central: "Onde o míster achar que posso ajudar a equipa é onde eu vou estar. Temos visto um grande crescimento de toda a equipa, não apenas do Diogo. Gilberto também está forte e quer ajudar a equipa. A minha função é estar o melhor possível para poder ajudar quando o míster desejar."