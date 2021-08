Rui Costa exige foco total do Benfica na Champions

Minutos depois da difícil vitória (2-1) frente ao Moreirense no arranque da Liga, no sábado, Rui Costa já estava no balneário a pedir aos jogadores foco total para a 2ª mão da 3ª pré-eliminatória de acesso à Champions. Ao que o CM apurou, o presidente encarnado quis realçar, uma vez mais, a importância da partida de amanhã com o Spartak Moscovo.









Rui Costa deu os parabéns à equipa pela entrega demonstrada em Moreira de Cónegos. Gostou do empenho e da forma como o coletivo não poupou forças para assegurar os três pontos. Sobretudo depois da expulsão de Diogo Gonçalves aos 56 minutos, que obrigou a um esforço físico extra. Ainda para mais, numa fase inicial da época, com menos de 72 horas de descanso após o jogo na Rússia e com uma desgastante viagem desde Moscovo pelo meio.





Contudo, Rui Costa quis assegurar que os jogadores estão sintonizados no objetivo principal definido pela SAD para o curto prazo: a qualificação para a Champions. Face ao resultado (vitória por 2-0) e superioridade demonstrada na 1ª mão, o presidente e a estrutura encarnada não querem que se apodere do grupo qualquer sentimento de facilitismo que possa perigar a passagem ao play-off (tudo indica frente aos holandeses do PSV, que venceram os dinamarqueses do Midtjylland por 3-0), a última ronda antes da entrada na fase de grupos que assegura o encaixe de milhões de euros que o clube necessita.

Como Jesus admitiu na conferência de imprensa antes do jogo com o Moreirense, passar as duas rondas de qualificação para a Liga dos Campeões é a prioridade. Daí que, face ao calendário apertado, a tendência seja para o treinador continuar a fazer poupanças nas jornadas da Liga até ao fim de agosto, tendo os principais jogadores a 100% para a Champions.

yaremchuk perto do onze



Yaremchuk pode ser titular amanhã frente ao Spartak Moscovo na 2ª mão da 3ª pré-eliminatória de acesso à Champions. A utilização do ucraniano, apurou o CM, está dependente da recuperação dos índices físicos de Gonçalo Ramos, avançado que saiu muito desgastado do jogo com o Moreirense. “Foi ponta de lança, foi extremo, foi médio, foi tudo em defesa da equipa. Saiu arrasado e agora é mais um problema que vou ter para terça-feira”, disse o treinador do Benfica. A ideia de Jesus era dar minutos a Yaremchuk no jogo do passado sábado, mas a expulsão de Diogo Gonçalves forçou a mudança de planos.





Águias “muito atentas” aos árbitros







"Nada temos a dizer acerca da decisão de expulsão [de Diogo Gonçalves com o Moreirense]. Vamos, no entanto, estar muito atentos no que respeita à aplicação do mesmo rigor em lances similares, em particular daqueles protagonizados por atletas adversários, recorrentes neste tipo de lances sem a adequada punição", escreveu o Benfica na sua newsletter. Os encarnados falam ainda na "desigualdade de critérios, em prejuízo do Benfica, do árbitro que comandou a partida, nomeadamente, na segunda parte".

bilhetes à venda vão dos 15 aos 65 €



Após quase um ano e meio sem público, os adeptos regressam amanhã à Luz, no jogo frente ao Spartak, com a lotação limitada a 21 145 pessoas. Os bilhetes serão colocados à venda a partir das 10h00 desta segunda-feira e os preços vão dos 15 aos 50 euros para sócios e dos 25 aos 65 para o público em geral. À entrada para o estádio, os espectadores terão de apresentar certificado digital Covid-19 da UE (prova de vacinação, testagem ou recuperação) e será medida a temperatura, que deverá ser inferior a 38 graus.





regresso a casa



O Benfica treinou ontem no Seixal pela primeira vez desde a passada segunda-feira.





jesus fala primeiro







Jorge Jesus faz esta segunda-feira (15h00) a antevisão ao jogo com o Spartak. Rui Vitória fala às 17h30.

gonçalves em gestão



Como está suspenso na próxima jornada da Liga, Diogo Gonçalves deve jogar amanhã.





Taylor é o árbitro



O inglês Anthony Taylor vai apitar o jogo amanhã (20h00) entre Benfica e Spartak.