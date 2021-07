Os responsáveis do Benfica estão alarmados com o risco da sobrecarga de jogos prejudicar a equipa na 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, apurou oOs encarnados ficaram ontem a saber que jogam a 1ª mão na Rússia, com o Spartak Moscovo, às 18h00 de dia 4 de agosto. O segundo jogo está marcado para a Luz, no dia 10, e, pelo meio, no dia 7, as águias farão a estreia na I Liga com uma deslocação a Moreira de Cónegos.