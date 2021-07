Everton deve aterrar esta segunda-feira em Lisboa, em cima do prazo-limite para ainda ser opção para Jorge Jesus na 1ª mão da 3ª pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões. As águias ficam esta manhã a saber se esse jogo será no dia 3 ou 4 de agosto e quem irão defrontar. A definição da data e do adversário será decisiva para verificar a disponibilidade do brasileiro.









Por viajar a partir do Brasil, Everton terá de cumprir uma quarentena de 14 dias devido à Covid. Os encarnados esperavam o brasileiro mais cedo, mas a greve da Goundforce atrasou a viagem. A consequência imediata é que o avançado só termina o isolamento a 1 de agosto - até lá vai treinar sozinho, seguindo um plano específico.





Leia também Everton sacrifica férias pela Champions E é aqui que entra a importância do sorteio desta segunda-feira. Por um lado, se o jogo da 1ª mão for no dia 4, então Everton cumprirá três dias de treinos coletivos com os colegas. Por outro lado, se a partida for no dia 3 e na Rússia, por exemplo, em que a deslocação é feita com dois dias de antecedência face à longa distância a cumprir, então a utilização do jogador fica seriamente ameaçada.