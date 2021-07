Everton sacrifica férias pela Champions

O Benfica já delineou um plano para Everton Cebolinha não falhar os jogos da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Osabe que o extremo aceitou sacrificar as férias: em vez de ficar no Brasil, vai passar os dias de descanso e a quarentena obrigatória em Portugal, assim que a sua participação na Copa América ao serviço da seleção brasileira terminar.Neste momento, o Brasil é um dos países cujos cidadãos estão sujeitos a quarentena de 14 dias após entrada em Portugal. O canarinho já sabe que terá de se manter na competição, pelo menos, até dia 10 deste mês. Mesmo que o Brasil perca amanhã (00h00) diante do Peru, o extremo terá de disputar o encontro para definir o 3º e o 4º classificados da prova no sábado, um dia antes da final. Se ainda ficasse no país a gozar os 15 dias de férias, só estaria disponível no dia 10 de agosto.Para evitar este cenário, os encarnados definiram com o jogador, de 25 anos, que este iria descansar em Portugal. Assim, o brasileiro estará às ordens de Jorge Jesus a tempo dos jogos da 3ª pré-eliminatória da Champions. A primeira mão será no dia 3 ou 4 de agosto, dependendo do sorteio que se realiza a 19 deste mês, e a segunda mão no dia 10 de agosto.O Benfica sabe da necessidade que Everton tem de descansar. O extremo abdicou das férias o ano passado para juntar-se aos colegas. Teve menos de 10 dias de descanso entre a última partida que fez pelo Grêmio e o primeiro treino das águias. Além disto, foi um dos jogadores com mais tempo de jogo. Realizou 48 jogos, menos um do que o futebolista mais utilizado, Pizzi.O argentino Otamendi é o outro jogador que ainda está a disputar a Copa América. Contudo, o central não terá de fazer quarentena caso opte por passar os 15 dias de férias na Argentina.Rafa, Seferovic e Vertonghen, que participaram no Euro 2020, vão juntar-se aos colegas a partir do próximo dia 12. O português integrará os trabalhos mais cedo, já que foi o primeiro a ser eliminado da competição. Os restantes dois terão mais alguns dias de descanso.Estão a ser preparados grupos de apoio para convencer Luís Filipe Vieira a permanecer na presidência do Benfica para além dos três anos do atual mandato, que termina em 2024.O dirigente, de 72 anos, assegurou, a 30 de setembro de 2020, aquando do lançamento oficial da recandidatura, que seria a última vez que se apresentava a eleições no clube da Luz. Agora, segundo apurou o, os seus apoiantes preparam-se para criar uma nova vaga de fundo.O objetico desta espécie de movimento é convencer Vieira, que chegou à liderança dos encarnados em 2003, a manter-se à frente dos destinos das águias, pelo menos, até 2028.