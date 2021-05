Início de época é dor de cabeça no Benfica

O Euro 2020, o Europeu de sub-21 e a Copa América estão a colocar enormes dificuldades na planificação de Jorge Jesus para a nova época do Benfica. Como se não bastasse alguma contestação devido à má campanha da temporada finda, o treinador tem desde já novos problemas em mãos.









Por partes. Otamendi, Vertonghen, Everton, Rafa e Seferovic são titulares habituais e podem falhar praticamente toda a pré-temporada se as respetivas seleções forem longe nas provas a ter lugar entre meados de junho e de julho. O plantel entrou de férias no dia 24, logo após a final da Taça de Portugal, mas vários atletas vão estar a representar os seus países.

A época oficial abre no início de agosto (3 ou 4) com a 1ª mão da 3ª pré-eliminatória da Champions. Nessa altura, Jesus já poderá ter os jogadores que representaram as seleções, mas com pouco tempo de treino, uma vez que depois das seleções os jogadores irão gozar alguns dias de férias.





A somar a estes internacionais A estão os jogadores que representam os sub-21 de Portugal. Gonçalo Ramos foi chamado pelo selecionador Rui Jorge para a fase a eliminar, que começa no último dia do corrente mês e termina, com a final, no dia seis do mês seguinte. No mesmo barco estão Florentino, Gedson, Tomás Tavares e Jota que regressam à Luz após empréstimo. Há ainda os casos de Pedrinho e Morato, que devem ser chamados ao torneio Olímpico (22/7 a 7/8).





A somar a isto está ainda definição do plantel. Para além das saídas esperadas (Odysseas, Jardel, Gabriel, Cervi e Chiquinho), há ainda as saídas possíveis (rentabilização financeira). A finalizar, Darwin estará ainda a recuperar da operação ao joelho direito.



Darwin operado ao joelho direito



O avançado Darwin Núñez foi operado ao joelho direito na segunda-feira ao final do dia e esta terça-feira já teve alta médica. A artroscopia estava programada e o jogador aproveitou a paragem das competições para a intervenção. Recuperar a tempo do início da nova época é a meta.







Adversários possíveis

Spartak de Moscovo (com Rui Vitória ao leme), Genk, PSV e Sparta de Praga formam o lote de possíveis adversários do Benfica na 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões (3 ou 4 e 10 de agosto). Em caso de apuramento, a equipa da Luz é cabeça de série no play-off que se segue.