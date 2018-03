Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica na máxima força

Rui Vitória tem todo o plantel disponível para o embate com o Vitória de Guimarães, no Estádio da Luz.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 10:35

Rui Vitória recebeu boas notícias nos últimos dias: todo o plantel encarnado está à disposição para o embate do Benfica, amanhã, no Estádio da Luz, com o V. Guimarães.



Se Rúben Dias e Salvio já tinham dado mostras de estarem em pleno nos últimos dias da semana, faltava agora chegarem os jogadores provenientes das seleções para serem avaliados. O mexicano Raúl Jiménez foi o último a integrar os trabalhos no Seixal e ontem mostrou não ter qualquer mazela contraída nos jogos que efetuou ao serviço da sua seleção. Zivkovic (Sérvia), Diogo Gonçalves e João Carvalho (ambos nos sub-21 de Portugal) também chegaram sem problemas.



Para o duelo com o V. Guimarães, Rui Vitória deve manter o figurino dos últimos jogos. Rúben Dias, que falhou os trabalhos da seleção nacional devido a um problema no pé direito, era a principal dúvida, mas está recuperado e pronto para ocupar o lugar ao lado de Jardel no eixo da defesa.



Eduardo Salvio também está recuperado da cirurgia ao joelho direito, mas ainda assim não deve recuperar a sua posição na equipa principal, até porque Rafa Silva, que substituiu o argentino, tem vindo a crescer em termos exibicionais e a mostrar que merece ser titular.



Durante a semana, o técnico das águias tem dado a entender aos seus jogadores ser fundamental entrar com a máxima intensidade diante dos vimaranenses, a mesma atitude que deu às águias sete triunfos consecutivos na Liga.

Vitória acredita que, nesta altura, o Benfica é a equipa que demonstra mais capacidade para conquistar o título. As águias estão a dois pontos dos dragões e têm três de vantagem sobre os leões.



Luís Filipe Vieira: "superunidos"

"Estamos superunidos, é uma verdadeira família. E sempre com o mesmo objetivo, aquilo que é importante, que é o 'penta'", disse ontem Luís Filipe Vieira à BTV, no dia de aniversário de Rui Costa, administrador da SAD.



Mais de 60 mil na Luz contra o V. Guimarães

Não vai encher mas não deve andar longe disso. O Estádio da Luz deve registar uma das maiores assistências dos últimos jogos. São esperados mais de 60 mil adeptos nas bancadas, apesar da previsão de chuva à hora do jogo.



"Jonas é o melhor mas não faz tudo"

"Vamos jogar contra o Benfica, não só contra o Jonas. O Benfica marca muito e o Jonas é o melhor goleador. Mas alguém lhe cruza as bolas, alguém o assiste... O Jonas não faz tudo", disse José Peseiro (V. Guimarães). O treinador sublinhou a importância de defender bem: "Temos de ser solidários, organizados e concentrados nas nossas ações defensivas e ofensivas." O bom momento do Benfica não assusta: "Queremos e precisamos de pontos. Temos de ser melhores do que fomos até agora."