Benfica nos Açores tenta reaproximação ao líder Sporting. FC Porto recebe Moreirense

O Benfica procura este domingo reaproximar-se do líder Sporting na I Liga de futebol, com as 'águias' a defrontarem nos Açores o Santa Clara, antes do FC Porto defrontar o Moreirense, em jogos da 12.ª jornada.

A equipa de Jorge Jesus está obrigada a vencer, caso queira manter a diferença de dois pontos para o Sporting, que no sábado, no primeiro jogo do ano do campeonato, recebeu e venceu o quarto classificado Sporting de Braga, por 2-0, e passou a somar 32 pontos.

Nos Açores, o Benfica apresenta-se com Pizzi, recuperado da infeção pelo novo coronavírus, mas com várias baixas no grupo, depois de no sábado Cervi e Gabriel também terem tido testes positivos, elevando para seis os casos de covid-19 no plantel.

Jardel, Gonçalo Ramos, Seferovic, João Ferreira já estavam infetados, numa lista de indisponíveis em que constam André Almeida, a recuperar de uma rotura de ligamentos, Pedrinho, com fadiga muscular, e Otamendi a cumprir castigo.

São vários os jogos agendados para este domingo, entre os quais o do campeão FC Porto, que recebe o Moreirense a partir das 21h00, um dia depois de o técnico César Peixoto ter apresentado a demissão na formação de Moreira de Cónegos, que será orientada de forma interina pelo adjunto Leandro Mendes.

Os 'dragões', que não terão Pepe, lesionado, somam 12 vitórias nos 13 últimos jogos em todas as competições, e na Liga tentam recuperar posições na frente, após um início em que perderam pontos - são terceiros, com 25.

Também este domingo o Tondela defronta o Famalicão (13h00), o Marítimo joga com o Boavista (15h00) e o Paços de Ferreira recebe o Rio Ave (19h00), com os vila-condenses a entrarem pela primeira vez em campo depois do despedimento esta semana do técnico Mário Silva.

O jogo Vitória de Guimarães-Nacional, que estava agendado para este domingo, foi adiado no sábado para 21 de janeiro devido à confirmação de seis casos de infeção pelo novo coronavírus nos vimaranenses.

Programa da 12.ª jornada:

- Sábado, 02 jan:

Sporting - Sporting de Braga, 2-0.





- Domingo, 03 jan:

Tondela - Famalicão, 13h00.

Marítimo - Boavista, 15h00.

Santa Clara - Benfica, 16h00 locais (17h00, horas de Lisboa).

Paços de Ferreira - Rio Ave, 19h00.

FC Porto - Moreirense, 21h00.





- Segunda-feira, 04 jan:

Gil Vicente - Belenenses SAD, 19h00.

Portimonense - Farense, 21h15.





- Quinta-feira, 21 jan:

Vitória de Guimarães - Nacional, 20h15.