Benfica passa a valer menos 33 milhões de euros

O Benfica é, de longe, o crónico candidato ao título cujo valor em bolsa mais desceu devido à Covid-19. O novo coronavírus fez com que a SAD encarnada passasse a valer menos 33,1 milhões de euros no espaço de quase dois meses. O Sporting registou uma queda de 7 M € e o FC Porto até se valorizou em 700 mil euros, atenuando (muito ligeiramente) as perdas entre os três para 39,4 M €.

