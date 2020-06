"Benfica perdeu 20 a 25 milhões”: Luís Filipe Vieira sobre prejuízos devido à pandemia

O Benfica já perdeu 20 a 25 milhões de euros com a crise" provocada pela Covid-19, afirmou esta terça-feira o presidente do Benfica à BTV.Luís Filipe Vieira abordou as dificuldades geradas pela pandemia: "As nossas duas principais fontes de receita são a venda de jogadores e as competições europeias. Se não houver competições europeias vai ser um problema gravíssimo. Se houver quebras de receitas temos de ir à dívida, com empréstimos obrigacionistas, para continuar com uma equipa competitiva."O presidente encarnado quer manter os pagamentos em dia e não prevê cortes no pessoal, apesar das dificuldades: "Não está no meu horizonte baixar ordenados, despedir pessoas ou um layoff. Agora, não sei se daqui a dez dias não pára o campeonato, se há competições europeias. É gerir no dia a dia."Luís Filipe Vieira, ainda assim, garantiu que não vai depauperar o plantel: "À data de hoje, o Benfica não precisa de vender jogadores, mas daqui a 2 ou 3 dias não sei o que lhe dizer. Em janeiro tive uma oferta de 60 milhões de euros pelo Vinícius. O Benfica, se não fosse a pandemia, tinha praticamente vendidos dois jogadores por 100 M € cada. Agora é impossível."Ainda sobre o mercado, e se as transferências constantes de jogadores não têm um custo desportivo, Vieira relembrou que é preciso dinheiro para suportar as equipas competitivas que permitiram recuperar a hegemonia no futebol nacional: "Temos sempre adversários, mas ganhamos mais do que perdemos. Se calhar, podíamos ter feito melhor. De certeza que vamos conquistar um penta."Para já, o foco está na retoma desta época: "Os jogadores estão preparados para ganhar estes 11 jogos e vencer dois títulos [Liga e Taça de Portugal]." Mas o futuro do treinador não depende de ser campeão: "Bruno Lage é o melhor treinador para o Benfica. Não escondo que falo com Jorge Jesus, mas não há nada [para ele voltar ao clube]."Os jogadores do Benfica foram ontem novamente testados à Covid-19, cumprindo a análise obrigatória 72 horas antes de retomarem a competição - será ainda feito novo teste até 24 horas antes da receção ao Tondela na quinta-feira (19h15).Além desta formalidade, o plantel encarnado cumpriu ontem duas sessões de trabalho (uma de manhã e outra ao fim da tarde), regressando aos trabalhos depois da folga de domingo.