Benfica pode conquistar hoje o 37.º título de campeão nacional de futebol

O Benfica pode conquistar este domingo o seu 37.º título de campeão nacional de futebol, precisando para isso de somar mais pontos em Vila do Conde do que o FC Porto no reduto do 'aflito' Nacional.A formação 'encarnada' parte para a 33.ª e penúltima jornada com mais dois pontos do que os 'dragões' e vantagem no confronto direto (1-0 em casa e 2-1 fora), pelo que necessita de aumentar a vantagem para três pontos para antecipar o cetro.Sob o comando de Bruno Lage, o Benfica está invicto, com 16 vitórias e um empate, em 17 jogos, e sabe que, mantendo esse estatuto, garante, pelo menos, e independentemente do resultado dos 'dragões', que entrará líder para a última ronda.Para a classificação 'virar', o FC Porto, que se apresentará desfalcado de Casillas, Herrera e Brahimi, precisa de ganhar ao Nacional, num embate agendado para as 17h30, e esperar, depois, que o Benfica perca em Vila do Conde, a partir das 20h00.Nos outros jogos do dia, o Desportivo de Chaves e o Vitória de Setúbal vão lutar pela manutenção em Trás os Montes, enquanto o Vitória de Guimarães vai tentar garantir o europeu sexto lugar na receção ao Belenenses.