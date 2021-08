Benfica procura isolar-se na liderança da I Liga na receção ao Tondela

O Benfica procura este domingo somar a quarta vitória da edição 2021/22 da I Liga portuguesa de futebol e isolar-se na liderança, na receção ao Tondela, depois do empate do campeão Sporting em Famalicão.

Os 'encarnados', desfalcados do médio marroquino Adel Taarabt, devido a castigo, mas motivados pela qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões, tentam manter o pleno de vitórias no campeonato diante do emblema tondelense, que perdeu os últimos dois jogos.

A formação comandada por Jorge Jesus pode isolar-se no topo da classificação após a quarta jornada, caso vença o encontro marcado para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e que vai ser arbitrado por Tiago Martins, da associação de Lisboa.

O Benfica pode capitalizar o primeiro empate do Sporting, no terreno do Famalicão (1-1, no sábado), que lidera a competição com os mesmos 10 pontos de FC Porto, vencedor no sábado na receção ao Arouca, por 3-0, e Estoril Praia. 'Leões' e 'dragões' defrontam-se na próxima jornada, após a interrupção do campeonato para os jogos das seleções.

À mesma hora da receção do Benfica ao Tondela, 12.º classificado com três pontos, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães defrontam-se no sempre 'quente' clássico minhoto.

Os bracarenses, sétimos com seis pontos, procuram o terceiro triunfo na competição frente aos rivais vimaranenses, nonos com quatro, num embate que têm sido superiores, contando 39 vitórias em 62 jogos, contra 11 triunfos do Vitória e 12 igualdades.

O último triunfo vitoriano remonta à segunda volta da época 2016/17. Desde então, o Sporting de Braga soma quatro vitórias seguidas.

Também hoje, Santa Clara e Paços de Ferreira regressam aos jogos nacionais, na 'ressaca' do afastamento da fase de grupos da Liga Conferência Europa, frente aos sérvios do Partizan Belgrado e aos ingleses do Tottenham, respetivamente.

Os açorianos, 17.º e penúltimos classificados com um ponto e que atravessam um momento conturbado com a saída de Rui Cordeiro da liderança da SAD e do clube, recebem o Gil Vicente, oitavo com seis, enquanto o Paços de Ferreira, 13.º com três pontos, visita o Portimonense, sexto com seis.

Programa da quarta jornada:

- Sexta-feira, 27 ago:

Belenenses SAD - Moreirense, 1-1

Estoril Praia - Marítimo, 2-1

- Sábado, 28 ago:

Vizela - Boavista, 1-1

FC Porto - Arouca, 3-0

Famalicão - Sporting, 1-0

- Domingo, 29 ago:

Benfica - Tondela, 18:00

Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 18:00

Santa Clara - Gil Vicente, 19:30 locais (20:30, horas de Lisboa)

Portimonense - Paços de Ferreira, 20:30