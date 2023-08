A estrutura técnica da equipa de futebol do Benfica recolheu informações junto dos homólogos do Casa Pia sobre o guarda-redes Ricardo Batista. Segundo apurou o CM, o intuito da abordagem foi perceber até que ponto o experiente jogador (36 anos) reúne o perfil indicado para ocupar uma vaga no plantel como terceiro guarda-redes.









Ver comentários