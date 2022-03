Benfica sonha voltar a calar Anfield

O Liverpool é o adversário do Benfica nos quartos de final da Champions. Um sorteio amargo, contra um dos últimos quatro campeões europeus que podiam ter calhado em sorte, mas que ainda assim deixa as águias a sonhar em repetir o feito de 2005/06.





Nessa altura, os reds eram os detentores do troféu e tinham na sua equipa estrelas como Fernando Morientes, Steven Gerrard, Xabi Alonso e Robbie Fowler, entre outros. Na primeira mão dos oitavos de final, na Luz, as águias surpreenderam com uma vitória por 1-0, golo de Luisão. Mas o grande choque na Europa do futebol acabou por acontecer em Anfield Road. Simão Sabrosa e o italiano Miccoli calaram o estádio do Liverpool e carimbaram presença nos ‘quartos’, nos quais as águias – então orientadas pelo holandês Ronald Koeman – acabaram por ser eliminadas pelo poderoso Barcelona, que nesse ano viria a sagrar-se vencedor da Champions.

"Foi um sorteio difícil, desafiante para nós. Mas posso lembrar que em 2006 tivemos uma eliminatória contra o Liverpool que conseguimos superar. Espero que para esta também estejamos preparados", explicou Luisão, diretor técnico dos encarnados. O antigo capitão do Benfica admite que o adversário é muito complicado e destaca um setor em especial: "O ponto forte é do meio-campo para a frente, tem jogadores de alto nível, defensivamente também... O ataque é o mais forte."

A última vez que as duas equipas se defrontaram foi na temporada 2009/2010, nos quartos de final da Liga Europa. No Estádio da Luz, Óscar Cardozo marcou os dois golos do triunfo por 2-1, mas em Liverpool o rolo compressor inglês funcionou a todo o vapor e acabou por golear as águias por 4-1 (Cardozo apontou o golo solitário da equipa de Jorge Jesus).

Segunda mão antes do dérbi em Alvalade

O mês de abril vai ser crucial para o Benfica, com sete jogos. Antes da 1.ª mão da Champions há a ida a Braga e depois da 2.ª mão o dérbi decisivo com o Sporting.



City entre os jogos com os encarnados

O Liverpool continua na luta pela Premier League com o Man. City. É precisamente os citizens que os reds defrontam (fora) entre os jogos com as águias.



Jurgen Klopp rejeita assumir favoritismo

"Sei que vão dizer que somos os favoritos e coisas do género, mas esse é o primeiro erro que se pode cometer. Respeito muito o que eles estão a fazer, é um clube enorme. Acho que nunca joguei lá, para ser 100% honesto. Mas Lisboa é uma grande cidade e, ainda por cima, passei a minha última semana de férias [antes de aceitar vir para o Liverpool] lá. Recebi uma chamada do Mike Gordon [diretor] em Lisboa. Estava sentado numa esplanada, recebi a chamada e tomámos a decisão quando estava em Lisboa", disse Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, que tem Diogo Jota e o ex-dragão Luis Díaz como armas para o ataque aos encarnados.