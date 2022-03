Euforia europeia acende a Luz

A euforia está instalada no Benfica com a passagem aos quartos de final da Champions. Os responsáveis encarnados querem canalizar essa energia para o que falta da época, sendo aproximação aos lugares da frente na Liga a grande prioridade.









Com os jogos da próxima fase da liga milionária agendados para o mês que vem, o Benfica quer manter o foco no campeonato, a começar já no domingo com o Estoril. A SAD acredita que depois da vitória nos Países Baixos, que contou com um forte apoio dos adeptos, o estádio da Luz possa estar muito perto da lotação máxima (65 mil) e assim superar o registo da época ocorrido na Champions com o Bayern. Na goleada 4-0 imposta pelos alemães estiveram na Luz 55 201 pessoas.

Logo a seguir ao jogo com o Estoril, o campeonato para para os trabalhos das seleções. Segue-se um mês de abril verdadeiramente louco e decisivo. Começa com a deslocação ao terreno do Sp. Braga. Dias depois joga-se a primeira mão dos quartos de final da Champions. Segue-se o jogo com o Belenenses SAD para a Liga, antes da 2ª mão da Champions.









Leia também Benfica e Sporting lutam por jackpot milionário de 130 milhões de euros Logo a seguir, um encontro que pode ser decisivo para as contas das águias na luta pelo segundo lugar, que dá entrada direta na Champions do próximo ano: a deslocação ao estádio José Alvalade para defrontar o Sporting.

A direção liderada por Rui Costa tem enfatizado que o apoio dos adeptos é fundamental para que a equipa consiga atingir os objetivos ainda possíveis.



Regresso a Lisboa



O sorteio dos ‘quartos’ e das ‘meias’ realiza-se esta sexta-feira na Suíça. Rui Costa, sabe o CM, não quer ter pela frente o Bayern nem o Man. City. Os alemães golearam o Benfica nos dois jogos da fase de grupos, enquanto o City, por exemplo, cilindrou (5-0) o Sporting na 1ª mão dos ‘oitavos’. Das sete equipas que vão a sorteio com as águias, o líder encarnado tem duas preferências, apurou o CM. O Villarreal, que esta quarta-feira bateu a Juventus por 3-0 (1-1 na primeira mão), e depois o Atlético Madrid. No outro jogo, o Chelsea voltou a vencer o Lille, agora por 2-1.



Colossos europeus nos quartos de final

Real Madrid, Bayern, Liverpool, Man. City, Atlético Madrid, Chelsea e Villarreal são os possíveis adversários do Benfica no sorteio.



Cerca de três dezenas de adeptos receberam em festa a comitiva do Benfica, que esta quarta-feira regressou dos Países baixos após a qualificação para os ‘quartos’ da Champions.