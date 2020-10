Benfica, Sporting e FC Porto investem 138,5 milhões de euros em reforços

O mercado de transferências fechou esta terça-feira em Portugal com 138,5 milhões de euros gastos pelos três grandes na aquisição de reforços. O Benfica é o principal responsável por este investimento milionário: os 98,5 M € gastos em oito jogadores (ver infografia) são um montante duas vezes e meia superior aos 40 M € gastos em conjunto por FC Porto (22,5 M €) e Sporting (17,5 M €).

As águias abriram os cordões à bolsa para trazer craques estrangeiros como Darwin, que se tornou na compra mais cara de um clube de futebol em Portugal. Everton, Pedrinho e Waldschmidt completam uma nova frente de ataque de 77 M €.

O campeão FC Porto foi mais comedido nas compras. Os dragões apostaram sobretudo no mercado nacional, com as aquisições dos avançados Taremi e Toni Martínez e dos laterais Zaidu e Nanú. Mas foi ao Brasil que os portistas foram buscar o seu reforço mais caro deste defeso: Evanilson.

Sem músculo financeiro, o Sporting apostou na aquisição de percentagens de jogadores que deram nas vistas na Liga (Pedro Gonçalves e Tabata) para dar novas armas a Rúben Amorim. Mas é o regresso de João Mário, por cedência, que salta à vista.

Quanto a vendas, os três grandes somaram 183,67 M €, com o Benfica a suplantar o FC Porto por muito pouco (76,42 M € contra 76,25 M €), mas não o suficiente para evitar ser o único que teve prejuízo. Em conjunto, os candidatos ao título lucraram 45,17 M €.