A SAD do Benfica tem uma das contas bancárias penhorada, por uma dívida de pouco mais de 1600 euros a uma empresa de agenciamento de jogadores.



Segundo apurou o CM, em causa estão mais de 70 mil euros que a Boavista SAD devia à Legacyprime Sports Management. Por ordem judicial, o Benfica ficou de liquidar essa verba que diz respeito à transferência do Bessa para a Luz do avançado Samuel Pedro (2019/20).









Ver comentários