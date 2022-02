Benfica vence Vitória de Guimarães com três golos no estádio da Luz

Os sinais de retoma continuam na Luz depois do jogo da Champions com o Ajax. O Benfica venceu este domingo, em casa, o V. Guimarães com golaços dos seus avançados, mas só após duas grandes intervenções de Odysseas. Vitória justa que aproxima as águias de Sporting e FC Porto.Mudando duas peças (Morato e Meité) face aos castigos de Otamendi e Weigl, o Benfica surgiu a dominar o V. Guimarães. Até esteve perto de marcar logo a abrir por Gilberto, mas foi o conjunto minhoto a provocar grandes calafrios à defesa encarnada. A jogar com a lentidão dos centrais do Benfica, Estupiñán teve duas oportunidades claríssimas para marcar. Nas duas vezes em que ganhou na corrida e surgiu isolado perante Odysseas, o grego foi gigante e fechou as portas da sua baliza.Com o Benfica por cima em termos territoriais, uma rápida descida do lateral-direito Gilberto permitiu um cruzamento perfeito, para o remate fulminante (de primeira) de Gonçalo Ramos.O V. Guimarães respondeu com algumas incursões na zona central, mas voltou a ser o Benfica a fazer o segundo, quase a papel químico do primeiro. Meité descobre Gilberto na direita, com o brasileiro (mais uma vez) a cruzar para a área. Foi a vez de Darwin Núñez marcar, num golpe de cabeça perfeito, sem hipóteses para Bruno Varela.Tal como no Bessa na última jornada, o Benfica chegou ao intervalo a vencer por 2-0, mas desta vez não permitiu o empate. A equipa de Nélson Veríssimo reentrou concentrada e dilatou o marcador através de um penálti apontado por Darwin Núñez, após falta cometida sobre Gonçalo Ramos.Pouco depois, as águias voltaram a festejar mas o quarto golo viria a ser invalidado por fora de jogo de Taarabt no início da jogada, que daria o bis a Ramos.Apesar do resultado feito, o V. Guimarães tentou sempre marcar, mas Odysseas voltou a estar imperial. Até final os jogadores tentaram proporcionar ao ucraniano Yaremchuk o golo, mas o avançado – apesar de tentar muito – não conseguiu marcar, ao contrário do que tinha feito, a meio da semana, com o Ajax na Champions.O Benfica vence sem sofrer golos, o que não aconteceu nos sete jogos anteriores, e aproxima-se de Sporting (está a quatro pontos) e FC Porto (dez).Odysseas brilhou na baliza encarnada logo a abrir, mas foram os dois primeiros golos das águias que levantaram o estádio. Gonçalo Ramos fez o 1-0 num remate espontâneo e Darwin Núñez dilatou o marcador num golpe de cabeça perfeito.Um esquerdino a jogar no centro da defesa, mas no lado direito é complicado. A falta de velocidade de Morato nos lances em que Estupiñán se isolou revelam o porquê das debilidades defensivas que a equipa tem evidenciado nos últimos jogos.Quase sempre bem auxiliado pelos assistentes, nomeadamente nos foras de jogo. No segundo tempo, naquele que seria o quarto golo das águias, o lance foi bem invalidado por posição irregular. Boa decisão no penálti que deu o 3-0.O vimaranense Estupiñán foge ao central Morato. Isolado e só com Odysseas pela frente remata, mas o grego, com o pé, faz uma enorme defesa e mantém o nulo no Estádio da Luz.Meité abre para Gilberto. O brasileiro levanta a cabeça e cruza a meia altura para Ramos que, sem deixar cair e de primeira, faz um golaço. Varela ainda tocou na bola mas não evitou o 1-0.Quase a papel químico do primeiro. Meité abre para Gilberto, que cruza para o interior da área. Darwin antecipa-se ao defesa e num golpe de cabeça perfeito faz o 2-0.Momento de grande emoção ao minuto 62 este domingo no Estádio da Luz. A entrada do ucraniano Roman Yaremchuk (troca com o uruguaio Darwin) mereceu uma ovação dos adeptos pouco vista e que levaram o jogador do Leste às lágrimas.Antes mesmo de entrar em campo, o avançado foi surpreendido pelo belga Vertonghen, que num ato simbólico dirigiu-se à linha lateral para dar a braçadeira de capitão ao colega. Depois, Yaremchuk rumou ao centro do terreno, mas a continuação dos aplausos e palavras de apoio ao jogador levaram-no a chorar em pleno relvado da Luz.Nas bancadas foram muitas as bandeiras da Ucrânia e mensagens de apoio ao jogador das águias e a todo o povo ucraniano que está a sofrer com a invasão da Rússia. "Toda a Ucrânia agradece o vosso apoio. O povo ucraniano vai lembrar-se deste momento para o resto das suas vidas", escreveu Yaremchuk nas redes sociais.Os jogadores do Benfica também entraram em campo com braçadeiras com as cores da Ucrânia em forma de homenagem e contra a invasão.O jovem Rafael Brito, de 20 anos, da equipa B das águias foi convocado pela primeira vez para a formação principal. O médio-defensivo acabou por não sair do banco, mas, tal como onoticiou, vai ser aposta a breve trecho.O central Tomás Araújo, de 19 anos, estreou-se este domingo pela equipa principal na Liga (entrou para o lugar de Vertonghen nos minutos finais). O defesa já tinha jogado (como titular) na Taça da Liga.O Ajax, adversário do Benfica nos oitavos de final da Champions, foi este domingo ao terreno do Eagles perder por 1-2. A equipa de Amesterdão lidera a Liga holandesa com 57 pontos, mais dois do que o PSV.– Decisivo desde logo aos 7’ e 14’, perante o isolado Estupiñán. Mais um par de defesas na 2ª parte.– Dia de prestar assistência. Fez os dois cruzamentos do 1-0 e do 2-0.– Demasiado lento, várias vezes ultrapassado e salvo pelo guarda-redes.– Comprometeu menos do que o colega, mas também foi pouco lesto.– Exibição regular, sem grandes problemas.– Importantíssimo ao iniciar os dois primeiros golos, só lhe falta mais ritmo.– Irregular. Boas arrancadas aos 4’ e aos 18’, embora sem consequência.– Velocidade de ponta, sacou logo amarelos. Tinha de marcar no lance aos 54’.– Muita técnica, só que pouca uva. Um par de túneis, escassa eficácia.– Golaço num remate de primeira, viu outro golo anulado e sofre o penálti em exibição de luxo.– Fase difícil, chegou a ouvir assobios.– Momento de amor maior na Luz. Recebeu a braçadeira de capitão, foi aplaudido de pé, tentou segurar as lágrimas e deu tudo dentro de campo. Arrepiante.– Estava feito.– Idem.– Estreia.