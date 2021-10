Francisco Benitez lança farpas a Rui Costa: "Não apresentou ideias, limitou-se a desfazer as nossas"

Francisco Benitez, principal rosto do movimento 'Servir o Benfica', afirmou esta sexta-feira que o debate com Rui Costa não foi dos que lhe tenham corrido melhor "porque as condições não era as melhores" e lançou farpas ao seu adversário.



Em declarações à CMTV, o candidato à presidência do clube diz que o adversário "não apresentou nenhuma ideia, limitou-se a desfazer as nossas ideias e a atacar sempre que possível".





"Não é essa a forma que eu tenho de viver o Benfica, o Benfica deve ser construir", apontou ainda.Sobre o resultado da decisão dos sócios este sábado, Benitez mostra-se confiante. "Tenho todas as boas perspectivas porque tenho a certeza que os benfiquistas vão saber diferenciar uma coisa da outra e saber quem quer construir um Benfica com os valores que os meus pais transmitiram e os que se estão a servir do Benfica", disparou.As eleições para os órgãos sociais do Benfica para o quadriénio 2021-2025 realizam-se no sábado, com Rui Costa e Francisco Benitez a disputarem a sucessão a Luís Filipe Vieira, que ocupou o cargo de presidente durante quase 18 anos, entre novembro de 2003 e julho deste ano.

Rui Costa, que vinha desempenhando o cargo de vice-presidente, assumiu a presidência do Benfica em julho, na sequência da demissão de Luís Filipe Vieira, que foi constituído arguido no âmbito da investigação 'cartão vermelho', por suspeita de vários crimes económico-financeiros.

Já Benitez foi o primeiro a anunciar a candidatura à presidência dos 'encarnados', depois de nas eleições anteriores ter desistido para apoiar João Noronha Lopes, que acabou por ser derrotado por Vieira.