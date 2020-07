Boavista adia festa minhota

O Famalicão esteve perto de garantir, pela primeira vez, o acesso à pré-eliminatória da Liga Europa, mas Cassiano e Bueno estragaram os planos dos minhotos, que dormiram na segunda parte com o Boavista e permitiram o empate (2-2) .









A equipa de João Pedro Sousa mostrou, até ao intervalo, ser aquela que mais quis vencer. Teve inicialmente um grande obstáculo, que foi o guarda-redes Helton Leite. Contudo, ainda antes dos 10 minutos, Toni Martinez teve um cabeceamento perfeito –após cruzamento de Diogo Gonçalves – que fez explodir de alegria o banco famalicense e os adeptos que se concentraram fora do estádio e festejaram como se de um título se tratasse.

Estava feito o mais difícil. Sempre com sinal mais, os minhotos não davam espaço aos axadrezados. A exceção acabou por ser um remate tímido de Cassiano. Antes do intervalo, o árbitro, com ajuda do VAR, assinalou penálti para o Famalicão (suposto braço de Lucas na área). Fábio Martins não falhou e fez o 12º do campeonato.





Após o descanso, o Famalicão adormeceu e permitiu ao Boavista subir linhas e começar a assustar Vaná. Cassiano reduziu e logo a seguir Bueno, num livre direto, levou perigo, mas Vaná desviou para o poste.





O Boavista acabou por empatar de forma justa num penálti marcado por Bueno, que adiou a decisão europeia para a última jornada. Com o Marítimo, o Famalicão tem de fazer o mesmo resultado que o Rio Ave diante do Boavista.