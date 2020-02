Benfica empata frente ao Famalicão e voa para o Jamor

Sofrido, muito sofrido. Foi assim que o Benfica garantiu a presença na final da Taça de Portugal, dia 24 de maio. O Famalicão, tal como já tinha feito na Luz (3-2), correu atrás do sonho e esteve muito perto de fazer a festa.

O Famalicão não é, obviamente, o FC Porto. Até usou a mesma estratégia, criou boas chances para marcar, mas a a finalização dos atacantes dos famalicenses é bem diferente. Ainda marcou, mas o golo de Patrick acabou por ser bem anulado. Mas já lá vamos.

Florentino foi a surpresa no onze de Lage, que fez voltar à equipa o argentino Cervi (não esteve no clássico do Dragão). O Benfica até foi quem mais dominou, mas, tal como no jogo da Luz, o Famalicão merecia mais no primeiro tempo.

As águias chegaram ao golo numa boa jogada coletiva, que começou num roubo de bola de Pizzi. Carlos Vinícius cruzou para Franco Cervi assistir de calcanhar o mesmo Pizzi, que faturou sem dificuldades. O golo não afetou o Famalicão, que subiu linhas e voltou a insistir no flanco esquerdo das águias (nem Cervi salvou as pobres exibições de Grimaldo e de Ferro).

Valeu Odysseas, que teve três grandes defesas, evitando, ainda antes do intervalo, que a equipa da casa aumentasse o sonho de estar no Jamor. Já nos descontos, o Famalicão ainda marcou, mas Gustavo Assunção estava fora de jogo. Depois do VAR intervir, Jorge Sousa anulou o golo para alívio de Bruno Lage no banco encarnado.

Sem a frescura do adversário, o Benfica permitiu nova entrada forte do Famalicão e mais uma vez Odysseas foi decisivo. A equipa de Lage baixou cada vez mais as linhas e adivinhava-se o golo do Famalicão, que aconteceu, de novo, numa jogada do lado esquerdo do Benfica, concluído por Toni Martínez.

O Benfica está na final, marcou mais golos, mas o Famalicão mostrou que também merecia estar no Estádio Nacional.



ANÁLISE

Alas voadores

O Famalicão teve uma semana para descansar e preparar o jogo. Foi bem melhor do que o Benfica e muito se deve à atuação de Diogo Gonçalves e Fábio Martins. Racic foi também um pêndulo do meio-campo famalicense. Excelente imagem.



Esquerda em apuros

Grimaldo e Ferro continuam a apresentar gritantes fragilidades defensivas. O Famalicão sentiu que era por ali que podia criar perigo. Nem Florentino a apoiar a defesa nem Cervi aliviaram o lado esquerdo.



Vermelhos por mostrar

Jorge Sousa esteve bem, com o auxílio do VAR, a anular o golo do Famalicão (44’), mas falhou ao não expulsar Racic aos 22’ após entrada sobre Cervi. Taarabt também devia ir para o banho mais cedo ( 31’).