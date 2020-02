Muito bem o fiscal de linha a festejar quando o golo do Famalicão foi validado pelo VAR. pic.twitter.com/MvYVV4gm3r — Insurrecto (@o_insurrecto) February 11, 2020

Um gesto polémico do árbitro auxiliar Sérgio Jesus durante o Famalicão - Benfica a contar para a Taça de Portugal está a gerar indignação nas redes sociais.O árbitro festejou a validação do golo do Famalicão pelo videoárbitro e o gesto insólito levou a milhares de comentários e partilhas.