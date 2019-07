Brasil vence Argentina de Messi e está na final da Copa América

O anfitrião Brasil, muito eficaz e igualmente feliz, venceu na terça-feira uma valente Argentina por 2-0, em Belo Horizonte, e qualificou-se, 12 anos depois, para a final da Copa América.

Os avançados Gabriel Jesus e Roberto Firmino acabaram por ser as grandes figuras da primeira meia-final, cada qual com um golo e uma assistência, sendo que o primeiro faturou aos 19 minutos e o segundo aos 71, ambos sem dificuldades, após boas jogadas.







Os albi-celestes remataram muito mais (14 contra quatro) e tiveram mais oportunidades, mas ficaram em branco, pelo que ainda não é desta que Messi conquistará um título pela principal seleção da Argentina, que com o 10, na Copa América, já perdeu três finais, as duas últimas nos penáltis.



Por seu lado, o Brasil, que se mantém sem golos sofridos, continua na corrida por um nono título, e primeiro desde 2007, e por manter o pleno de triunfos em solo canarinho, depois de 1919, 1922, 1949 e 1989. Falta bater Chile ou Peru.



O encontro começou equilibrado e 'durinho', com o Brasil a ter mais tempo a bola, mas sem incomodar a Argentina, que foi a primeira a ameaçar, num fortíssimo remate de muito longe de Paredes, que saiu muito pouco por cima da barra.



Os canarinhos só apareceram ofensivamente aos 17 minutos, numa perda de bola de Foyth não aproveitada por Gabriel Jesus, que, aos 19 marcou mesmo, ao encostar à entrada da pequena área, após grande jogada de Dani Alves e um centro da direita de Firmino.



Messi, que já estava com a tendência de recuar muito, tentando levar a equipa para a frente, pegou ainda mais no jogo e, aos 30 minutos, marcou um livre direitinho para a cabeça de Agüero, que fez a bola sobrevoar Alisson e bater na barra.



O jogador do FC Barcelona voltou a estar em evidência aos 36 minutos, numa grande jogada individual, culminada com um passe para Agüero, que fez a bola esbarrar na defesa contrária. O Brasil só voltou aos 40, num fraco remate de Arthur à figura de Armani.



A Argentina entrou para a segunda parte ainda mais determinada e teve várias vezes perto do golo, nomeadamente aos 50 minutos, por Lautaro Martínez, servido por Agüero, e aos 52, por De Paul, após assistência de Messi.



Aos 56 minutos, uma grande jogada de Gabriel Jesus deixou Coutinho em boa posição e, logo a seguir, aos 57, os argentinos estiveram muito perto do empate, num 'tiro' de Messi ao poste direito, depois de uma bola que sobrou de um remate de Lautaro.



Os comandados de Scaloni não desistiram e continuar a tentar o empate, com Di Maria, recém-entrado, a dominar mal um passe de De Paul, aos 63 minutos, e Messi a rematar com perigo num livre direto, mas para defesa segura de Alisson, aos 66.



Os argentinos não conseguiram materializar as ocasiões criadas e, em contra-ataque, o Brasil acabou praticamente com o jogo, aos 71 minutos, após grande jogada, mais uma, de Gabriel Jesus, que Firmino, de baliza aberta, só teve de completar.



Até final, os albi-celestes ainda tentaram chegar ao golo que lhe permitiria voltar ao jogo, mas, mais com o coração, já não conseguiram criar nenhuma verdadeira oportunidade.



Jogo no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.



Brasil - Argentina, 2-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Gabriel Jesus, 19 minutos.



2-0, Roberto Firmino, 71.



Equipas:



- Brasil: Alisson, Dani Alves, Marquinhos (Miranda, 64), Thiago Silva, Alex Sandro, Casemiro, Arthur, Philippe Coutinho, Gabriel Jesus (Allan, 80), Everton (Willian, 46) e Roberto Firmino.



(Suplentes: Ederson, Cássio, Fágner, Éder Militão, Miranda, Filipe Luis, Fernandinho, Allan, Willian, Lucas Paquetá, David Neres e Richarlison).



Selecionador: Tite.



- Argentina: Armani, Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico (Dybala, 86), Paredes, De Paul (Lo Celso, 67), Acuña (Di Maria, 59), Messi, Agüero e Lautaro Martínez.



(Suplentes: Marchesín, Musso, Saravia, Casco, Ramiro Funes Mori, Guido Pizarro, Lo Celso, Guido Rodríguez, Roberto Pereyra, Ángel Di Maria, Dybala e Matías Suárez).



Selecionador: Lionel Scaloni.



Árbitro: Roddy Zambrano (Equador).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tagliafico (09), Acuña (40), Dani Alves (40), Foyth (56), Lautaro Martínez (58), Lionel Scaloni (75) e Allan (82).