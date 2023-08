Brasileiro Lucas Paquetá investigado por apostas ilegais

No final da passada temporada, Ivan Toney, do Brentford, foi suspenso por um período de oito meses pelo mesmo motivo.

Lucas Paquetá, jogador do West Ham, está a ser investigado por apostas ilegais pela Federação Inglesa de futebol, avançou esta quinta-feira o jornal britânico Daily Mail.O médio brasileiro era alvo do Manchester City nesta janela de transferências para suprir a ausência prolongada do belga Kevin De Bruyne devido a lesão, mas negociações chegaram a um impasse.O West Ham aguarda mais pormenores da acusação ao futebolista do clube para perceber se este corre o risco de ser castigado pelas autoridades.