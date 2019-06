Bruma está muito perto de assinar pelo FC Porto

Bruma está muito perto de reforçar o FC Porto nas próximas temporadas, apurou o. A transferência ficou praticamente fechada ontem no Porto, numa reunião entre a SAD do FC Porto e Catió Baldé, empresário do internacional português.As partes chegaram a acordo quanto à duração do contrato, cláusula de rescisão, prémios por objetivos e também o salário que o jogador vai receber. Segundo soube ofaltam pequenos detalhes para a transferência ser consumada.Fonte próxima do processo revelou ao CM que o jogador, de 24 anos, abdicou de uma proposta mais alta dos holandeses do PSV em termos salariais para dar preferência a um regresso a Portugal, de onde saiu em 2013, do Sporting para o Galatasaray.De acordo com as fontes contactadas, o extremo entende que a transferência para o Dragão dá-lhe mais visibilidade para ser presença assídua nos convocados de Fernando Santos. E também que o FC Porto é o clube certo, neste momento da carreira, pela disciplina exigida aos jogadores.O PSV chegou a apresentar uma proposta de 15 milhões de euros ao Lepzig, enquanto o FC Porto não foi além dos 12,5 milhões. Apesar da proposta ser mais baixa, o Leipzig terá acabado por aceder à vontade do jogador em rumar aos azuis-e-brancos.Herrera não volta à seleção mexicana. O selecionador Tata Martino não gostou que o médio de 29 anos falasse na necessidade de resolver o seu futuro para não ir à Gold Cup.