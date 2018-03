Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho confirma ser arguido em processo por difamação

Presidente leonino diz que já foi constituído arguido em vários processos mas que denunciantes "perderam sempre".

15:22

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, confirmou esta terça-feira ter sido constituído arguido na sequência de um processo interposto por Pedro Paiva dos Santos, que chegou a ser candidato à presidência do clube.



"Fui ao DIAP (Departamento de Ação e Investigação Penal), é verdade, mas não saí surpreendido com o facto de ser arguido. Já sabia ao que ia. Aliás, já o fui constituído pelo menos uma dezena de vezes, tendo os denunciantes/assistentes perdido sempre", escreveu Bruno de Carvalho no Facebook.



O líder leonino refere que João Pedro Paiva dos Santos decidiu processá-lo por "devassa da vida pessoal (por ter colocado num post um email entre ele e Pedro Guerra que já era público e que circulava por todo o lado), e difamação porque disse que ele pertencia a 'uma pequena franja de sportinguistas híbridos que 'colocam os seus interesses pessoais acima dos do clube'".