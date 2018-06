Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho oficialmente afastado da SAD

Veja o documento que comprova que presidente destituído já não se encontra à frente dos destinos da SAD leonina.

15:36

O CM sabe que Bruno de Carvalho já não se encontra, oficialmente, à frente dos destinos da SAD do Sporting Clube de Portugal.



Segundo documento a que o CM teve acesso, referente à Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, Bruno de Carvalho já foi substituído nesse cargo. No texto, é dito que houve "revogação de mandato" e que a decisão foi tomada este domingo, 24 de junho.



Recorde-se que o presidente destituído dos Leões saiu derrotado da assembleia geral extraordinária deste sábado.



