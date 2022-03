Além do Ajax-Benfica, esta terça-feira à noite (20h00) há outro jogo que chama a atenção dos adeptos portugueses nos oitavos de final da Liga dos Campeões. O Manchester United recebe o Atlético Madrid num duelo completamente aberto, depois do empate 1-1 no primeiro jogo.









A presença de Bruno Fernandes neste jogo esteve em dúvida até esta segunda-feira, depois de o médio internacional português ter contraído Covid -19 na passada semana, que o afastou do jogo com o Tottenham, no sábado, para a Liga inglesa. Esta segunda-feira, no lançamento do encontro desta terça-feira, o treinador do Manchester United deu a boa notícia aos adeptos do clube. “O Bruno Fernandes testou negativo e, por isso, pôde treinar. Neste momento temos todos os jogadores disponíveis, com uma pequena dúvida sobre a condição de Luke Shaw”, disse o técnico Ralf Rangnick.

Bruno Fernandes junta-se assim a Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo no lote de portugueses do United que irão tentar garantir o acesso aos quartos de final da Champions. Um jogo marcada pela expectativa em torno de novo duelo entre Cristiano Ronaldo e João Félix (Atlético Madrid). Os dois avançados portugueses estão em excelente momento depois das prestações pelos seus clubes no fim de semana. CR7 marcou três golos ao Tottenham e Félix anotou um Cádiz.