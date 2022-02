“Ronaldo é um monstro”: Técnico do Atlético Madrid antes de duelo com Manchester United

"Ronaldo é um monstro, um jogador extraordinário que foi decisivo por onde passou. Fez-nos passar por grandes dificuldades sempre que nos enfrentou”, disse esta terça-feira Diego Simeone, técnico do Atlético Madrid, que esta quarta-feira (20h00, Eleven Sports 2) defronta o Manchester United, na primeira mão dos oitavos de final da Champions.









O argentino não quis confirmar, na antevisão do jogo em Madrid, a titularidade de João Félix, mas é quase certo que o avançado vai enfrentar CR7 e Bruno Fernandes.

O avançado do United é a grande esperança inglesa para alcançar um bom resultado na capital espanhola. CR7 sabe como ninguém marcar ao Atlético. Nos 35 jogos em que enfrentou os colchoneros marcou 25 golos (entre eles quatro hat-tricks). Além disso o craque português é o máximo goleador da competição com 140 golos apontados em 181 jogos. Esta será também a 18ª vez que Ronaldo, de 37 anos, vai disputar uma fase a eliminar da maior prova de clubes da UEFA.









Leia também Félix brilha no jogo 100 pelo Atlético Madrid Esta terça-feira, o Chelsea – campeão em título –não teve dificuldades em bater os franceses do Lille por 2-0. Havertz e Pulisic marcaram os golos em Londres contra a formação francesa que teve no onze titular os portuguesas Rui Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches.

No outro jogo da noite, o Villarreal empatou em casa com a Juventus (1-1). O golo italiano surgiu nos instantes iniciais da partida por intermédio do reforço de inverno, o sérvio Vlahovic. O médio Dani Parejo empatou no segundo tempo para os espanhóis.





Os jogos da segunda mão realizam-se no dia 16 de março.