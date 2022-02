Félix brilha no jogo 100 pelo Atlético Madrid

Com um golo e uma grande assistência, João Félix assinalou o jogo 100 realizado pelo Atlético Madrid.





A equipa colchonera voltou às vitórias (3-0) no terreno do Osasuna com o avançado português em plano de destaque. Logo abrir fuzilou a baliza de Herrera e já no segundo tempo fez uma assistência perfeita, desde a sua área, para Luis Suárez. O uruguaio viu o adiantamento do guarda-redes da equipa da Pamplona e fez um golo espetacular. A terminar, e já sem Félix em campo, Correa fez o 3-0 final.