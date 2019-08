Bruno Fernandes na mira dos italianos do AC Milan

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O AC Milan entrou na corrida por Bruno Fernandes e está disponível para chegar a um acordo financeiro com Frederico Varandas, que exige 70 milhões de euros.De acordo com as fontes contactadas, o clube italiano, que ficou fora da edição 2019/20 da Liga Europa devido ao incumprimento das normas do fair-play financeiro da UEFA (entrou a Roma de Paulo Fonseca), pretende continuar a investir no reforço do plantel para quebrar o domínio da Juventus (oito títulos consecutivos no campeonato).... < br />