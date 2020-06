Bruno Lage fica a receber salário até encontrar clube

Bruno Lage deixa o Benfica ao fim de 17 meses como técnico principal. No acordo de rescisão, ficou decidido, apurou o, que as águias vão continuar a pagar ordenado até que o treinador, que levou os encarnados à conquista do título de campeão na época passada, bem como a Supertaça já em 2019/2020, encontre um novo clube.Lage tinha contrato com as águias até junho de 2024, com um ordenado a rondar 1,5 milhões de euros anuais.Esta terça-feira, ao princípio da tarde, a SAD do Benfica dava conta das negociações para a rescisão de contrato num comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O técnico de 44 anos esteve no Seixal para se despedir dos jogadores e restante staff esta terça-feira de tarde, tendo saído do centro de estágio pouco depois das 16h00. Logo depois saíram dois elementos que faziam parte da sua equipa técnica, o observador Jhony Conceição e o preparador físico Alexandre Silva, que também deixam o clube. Já na manhã desta terça-feira o Benfica, através da Newsletter, tinha elogiado o comportamento do técnico: "O momento é de reflexão e análise e a decisão do jovem treinador Bruno Lage demonstra um elevado sentido de responsabilidade (...) Somos gratos e ficará para sempre na memória de todos os benfiquistas."