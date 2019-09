Bruno Lage garante motivação e ambição do Benfica na Champions

Bruno Lage garantiu esta segunda-feira que o Benfica vai estrear-se na Liga dos Campeões com forte "motivação", diante dos alemães do Leipzig, no Estádio da Luz."A nossa ambição tem de ser ganhar o jogo. Vamos jogar contra um adversário difícil. Mas, pelas palavras do treinador do Leipzig, ele já percebeu que somos uma equipa muito competitiva e perigosa. Vamos entrar com a mentalidade de vencer", disse esta segunda-feira o técnico, admitindo a entrada de Jota no onze: "Vai de encontro ao que é a nossa forma de jogar se o adversário jogar com uma linha de cinco".Nesse sentido, o jovem de 20 anos jogaria nas costas de um único ponta de lança (Raul de Tomas seria o sacrificado). Ainda assim , sabe o, o mais provável é Lage formar um duplo pivot no meio-campo com Fejsa e Samaris, adiantando Taarabt para as costas do homem mais atacante (Seferovic deve ser o escolhido).Lage, expulso na época passada com o E. Frankfurt, não vai estar no banco por estar de castigo, algo que não o preocupa: "A nossa dinâmica não se vai alterar, teremos analistas a preparar o que achamos que é fundamental mostrar ao intervalo, temos gente que comunica com o banco o que se passa em panorama mais aberto visto de cima e isso não se vai alterar. Não é um problema eu não estar no banco".Lage revelou ainda que vai assistir ao jogo na "bancada no meio dos adeptos", desvalorizando a ausência: "A minha manifestação no banco não é andar ao grito ou andar ali de um lado para o outro, analiso para depois no intervalo corrigir coisas. Com o Estádio da Luz cheio é praticamente impossível ouvirem".Sobre o grupo (Leipzig, Lyon e Zenit), Bruno Lage reconhece que vai defrontar equipas que baseiam muito do seu jogo no "coletivo". "Serão seis jogos da nossa parte muito competitivos com qualquer que seja o nosso adversário", disse."Fraca produtividade dos avançados? A questão é feita tão regularmente, que eu próprio me esqueci de que o Seferovic já marcou. Temos é de olhar para o rendimento coletivo. Somos uma equipa que marca muitos golos", salientou o técnico.Lage admitiu que alguns jogadores apresentaram problemas físicos após o triunfo com o Gil Vicente: "Há uma ou outra situação que amanhã [hoje] estará ultrapassada, nada de anormal ou especial."O central brasileiro Morato (18 anos), último reforço das águias, vai esta terça-feira estrear-se pelo o Benfica na Youth League diante do Leipzig.Pizzi, André Almeida e Rafa não marcaram presença no treino desta segunda-feira do Benfica, no Seixal, e fizeram trabalho de "gestão de esforço" no ginásio. Bruno Lage assegurou, contudo, que os três jogadores não têm "nada de especial, nem anormal".Este trio foi titular na partida com o Gil Vicente na Luz, que o Benfica venceu por 2-0. O extremo sérvio Zivkovic, que tem uma mialgia de esforço (dores musculares), também não participou na sessão de trabalho desta segunda-feira.Gedson Fernandes foi a grande novidade no treino desta segunda-feira do Benfica, três meses depois de fraturar o quinto metatarso do pé direito. O médio, de 20 anos, lesionou-se durante as férias e teve de ser operado.n"É seguro dizer que, de acordo com as regras da experiência, o crime é cometido em nome do Benfica SAD e no interesse da Benfica SAD", escreveu o juiz Rui Teixeira, da Relação de Lisboa, realçando que Paulo Gonçalves agiu sempre em nome dos encarnados."O coarguido Loureiro não se moveu porque o coarguido Gonçalves lhe pediu em seu nome. Não. A perceção que o Loureiro tem é que está a agir para o Benfica. Ele age porque Paulo Gonçalves trabalha para o Benfica e que o que pede é para o Benfica. O que é, aliás, lógico pois é o Benfica e não o Paulo Gonçalves quem, em última análise, beneficia das informações ", escreve o juiz que depois garante que, no direito, nem tudo o que parece é.Não pronuncia a SAD dos encarnados no processo conhecido como caso E-Toupeira e diz que a verdade jurídica pode ser uma e a verdade para o comum dos cidadãos pode ser outra.