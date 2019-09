Bruno Lage já se explicou a Fernando Santos sobre Rafa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Bruno Lage já explicou ao selecionador nacional, Fernando Santos, o que quis dizer quando afirmou que Rafa não defrontou os alemães do RB Leipzig para a Liga dos Campeões, por, entre outras razões, ter perdido o ritmo de jogo nos "15 dias" que esteve "sem ter jogado" ao serviço da seleção, integrado no lote de convocados que foi chamado para os jogos com a Sérvia e a Lituânia de qualificação para o Campeonato da Europa ... < br />