Bruno Macedo é testa de ferro do presidente do Benfica

Bruno Macedo funcionou como um testa de ferro de Luís Filipe Vieira nos esquemas para desviar alegadas verbas do Benfica. Os fundos supostamente desviados terão circulado por sociedades offshore, controladas por esse empresário do futebol, com sedes nos Estados Unidos, nos Emirados Árabes Unidos e na Tunísia. O dinheiro terá sido depois aplicado no interesse de Vieira: compra de imóveis a empresas de Vieira e pagamento de créditos bancários concedidos a entidades do grupo de Vieira. O presidente do Benfica é suspeito de ter desviado do clube, em proveito próprio, cerca de 2,5 milhões de euros.O mandado de busca do Ministério Público a Vieira é categórico: "No que reporta aos esquemas que se suspeita terem lesado o Sport Lisboa e Benfica SAD, indicia-se que Luís Filipe Vieira obteve o comprometimento de pessoas de família, como o seu filho Tiago Vieira, mas também do mundo empresarial, em particular da área de agenciamento e intermediação de jogadores de futebol, caso de Bruno Macedo".