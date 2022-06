Cabo Verde perde com Equador em jogo particular realizado nos Estados Unidos

A seleção cabo-verdiana de futebol perdeu por 0 - 1 com o Equador, em jogo particular realizado na madrugada deste domingo nos Estados Unidos da América.

O único golo da partida foi apontado aos 38 minutos por Jordy Caicedo, de grande penalidade.

Este foi o terceiro jogo das duas seleções nos últimos 10 dias, sendo que o Equador está a preparar a sua participação no Mundial do Qatar, que se realiza entre novembro e dezembro deste ano.

Os quartos classificados no apuramento da América do Sul estão inseridos no grupo A, onde vão jogar com a seleção anfitriã (Qatar), o Senegal (campeão africano) e os Países Baixos.

Já os 'tubarões azuis', realizaram dois jogos oficiais e referentes ao grupo B da fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2023.

No primeiro jogo, Cabo Verde perdeu (0 - 2) frente ao Burkina Faso, mesmo resultado como que na terça-feira derrotou o Togo, treinado pelo português Paulo Duarte.

Neste momento, o grupo B do apuramento é liderado pelo Burkina Faso, com seis pontos, seguido de Cabo Verde, em segundo com três, enquanto Togo e Essuatíni têm um ponto cada.

Os dois próximos jogos dos cabo-verdianos no grupo vão ser contra Essuatíni em setembro, mesma altura que o Equador também volta a entrar em campo, para novo particular, agora com Arábia Saudita.

Para a fase final da CAN2023, que irá decorrer no próximo ano na Costa do Marfim, qualificam-se os dois primeiros classificados de cada grupo, exceção feita ao grupo do país anfitrião (grupo H), em que apenas está um lugar em disputa, visto que os costa-marfinenses têm já lugar assegurado.

A fase de grupos de qualificação para a CAN2023 disputa-se entre junho deste ano e março de 2023.