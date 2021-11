Cabo Verde vence RCA e continua a depender de si para inédito apuramento para o Mundial2022

A seleção cabo-verdiana de futebol venceu este sábado a República Centro Africana por 2--1 e continuou a depender de si para o inédito apuramento para a qualificação para o Mundial2022 de futebol, no Qatar.

Em mais um jogo no Estádio Adérito Sena, na ilha de São Vicente, os 'tubarões azuis', nome pelo que é conhecida a seleção cabo-verdiana, precisavam ganhar para manter vivo o sonho de um inédito apuramento para um mundial de futebol.

Mas foi a República Centro Africana (RCA) a marcar primeiro, aos 11 minutos, por intermédio de Isaac Ngoma, e mesmo criando várias oportunidades, Cabo Verde não conseguiu marcar na primeira parte.

No início do segundo tempo, Júlio Tavares empatou, aos 52 minutos, aproveitando um erro da defensiva da RCA.

E aos 75 minutos, os comandados de Pedro Brito 'Bubista' consumaram a reviravolta no marcador, com um golo de cabeça de Stopira, a responder da melhor forma a um canto apontado por Kenny Rocha.

Com este resultado, Cabo Verde manteve o segundo lugar do grupo C da zona africana, agora com 10 pontos, atrás da Nigéria, que venceu a Libéria por 2--0 e passou a somar 12 pontos.

Na próxima jornada, na terça-feira, Cabo Verde vai jogar na Nigéria e só a vitória interessa para conseguir o primeiro lugar do grupo e o apuramento para o 'play-off' de acesso ao mundial.

Já a República Centro Africana, com quatro pontos, e a Libéria, com três, jogam na última jornada apenas para cumprir calendário, visto que já não tem chances de chegar ao apuramento.

Os primeiros classificados dos 10 grupos da zona africana vão disputar um 'play-off' e os cinco vencedores vão representar a África no mundial de futebol em 2022, no Qatar.