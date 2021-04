Num vídeo que está a circular na Internet, é possível ver o empresário Pedro Pinho, após o encontro dos dragões com o Moreirense a entregar algo ao segurança que acompanha a equipa do FC Porto. As imagens televisivas não conseguiram decifrar do que se tratava.



Este segurança estava ao lado do presidente portista Pinto da Costa. Este momento acontece já depois da agressão de Pedro Pinho a um repórter de imagem. É possível ver também os elementos da Guarda Nacional Republicana, que depois identificaram Pedro Pinho.



Ao CM, Pinho explicou o que se passou: "O presidente do Moreirense entregou-me umas caixas de framboesas para eu dar ao presidente Pinto da Costa. Guardei-as na mala do meu carro. Quando passei pelo Sandro dei-lhe as chaves para ele ir ao meu carro buscar as caixas para as entregar a Pinto da Costa".



O episódio é o destaque do Liga d'Ouro, da CMTV, desta quarta-feira.