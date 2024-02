Carlos Carvalhal abandona comando técnico do Olympiacos

Carlos Carvalhal já não é treinador do Olympiacos. Depois da saída do diretor desportivo Pedro Alves, em rutura com a administração do emblema grego por considerar que queria influenciar as escolhas de Carlos Carvalhal para os jogos, treinador e clube consideraram que não há condições para dar continuidade ao projeto, segundo apurou esta quinta-feiraRecorde-se que o treinador assumiu o comando técnico do emblema grego no início de dezembro e que, no mercado de inverno, fecharam a contratação de seis jogadores, cinco deles portugueses: David Carmo, Jovane Cabral, Ruben Vezo, André Horta e Gelson Martins. O treinador deixa o clube depois de três vitórias nos últimos quatro jogos do campeonato e de ter qualificado a equipa para o playoff da Liga Conferência.