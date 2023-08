A forma como Roger Schmidt criticou Odysseas, antes de lhe retirar a titularidade no jogo com o Estrela da Amadora, não caiu bem em alguns elementos da SAD do Benfica.



Esses dirigentes, sabe o CM, entendem que o treinador alemão não esteve bem em todo o episódio com o guarda-redes nos últimos dias. O passado do jogador de 29 anos merecia, de acordo com esses elementos, que o caso fosse tratado de forma interna.









