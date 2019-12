Castigado Uribe espreita regresso no FC Porto

Matheus Uribe deve regressar esta quinta-feira à competição, no jogo com o Casa Pia, na 2ª jornada do Grupo D da Taça da Liga. O colombiano esteve afastado das opções de Sérgio Conceição nos últimos quatro jogos, depois de ter desrespeitado os regulamentos internos do FC Porto.Desde que foi conhecida a festa até altas horas da mulher de Uribe, que contou com a presença de outros jogadores (Marchesín, Luis Díaz e Saravia), o médio não voltou a jogar de Dragão ao peito, ao contrário de outros dois visados. Marchesín já recuperou o lugar de titular na baliza, enquanto Díaz já foi aposta a partir do banco (Saravia continua sem ser convocado mas por opção técnica).Amanhã, num jogo teoricamente mais fácil contra uma equipa da II Liga, Uribe deve regressar, até porque o técnico vai dar descanso a alguns dos jogadores mais utilizados, como são os casos de Danilo Pereira e Otávio.Diogo Costa, Mbemba, Diogo Leite, Nakajima e Soares também devem fazer parte do onze inicial diante da equipa lisboeta. No Grupo D, o Desp. Chaves lidera com 6 pontos (2 jogos) seguido do FC Porto com 3 (-1 jogo).Vincent Aboubakar sofreu um "espasmo muscular na coxa esquerda", informou o clube. O camaronês saiu no primeiro tempo do FC Porto-P. Ferreira (2-0) com queixas. Fez esta terça-feira tratamento no Olival, mas só esta quarta-feira se saberá a extensão da lesão.Para já, Aboubakar fica fora das opções para o duelo com o Casa Pia (Taça da Liga). Para além do africano, apenas Romário Baró está entregue ao departamento médico portista.