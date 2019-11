Dany Mota interessa ao FC Porto

Dany Mota, avançado português que alinha na equipa de sub-23 da Juventus, está no radar do FC Porto para janeiro.Segundo o site italiano Tuttomercato, o emblema portista deve avançar com uma proposta nas próximas semanas pelo jogador de 21 anos, que nasceu no Luxemburgo, mas escolheu jogar por Portugal e tem sido uma presença assídua na equipa orientada por Rui Jorge, nos sub-21. Os dragões, limitados no plano financeiro, veriam com bons olhos a possibilidade de um empréstimo em janeiro com opção de compra no final da temporada.Com a provável saída do camaronês Aboubakar na reabertura do mercado, abre-se uma vaga no ataque. Neste sentido Dany Mota encaixa-se no perfil pretendido pela SAD portista: avançado móvel, possante e com uma boa capacidade de finalização.Entretanto no Olival, Sérgio Conceição já teve à sua disposição os internacionais Marchesín, Saravia, Zé Luís e Tomás Esteves. Ausentes continuam Diogo Costa e Diogo Leite (sub-21 de Portugal), Mbemba (Congo), Nakajima (Japão), Aboubakar (Camarões), Luis Díaz e Uribe (Colômbia), que só hoje devem regressar.O médio Uribe esteve em destaque na vitória ‘cafetera’ sobre o Equador ao apontar o único golo da partida de preparação, realizada nos EUA. Marchesín, Saravia (foram esta quarta-feira integrados após conversas individualizadas com Conceição), Uribe e Diaz foram castigados antes do último jogo da Liga, após terem desrespeitado os regulamentos internos do clube (não cumpriram a hora de recolher por estarem na festa de aniversário da mulher de Uribe).