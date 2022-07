O Celta de Vigo entrou na corrida por Marchesín, guarda-redes do FC Porto que manifestou internamente o desejo de sair do clube para jogar mais e que recentemente foi apontado como reforço do Almería.



A intromissão do clube galego mostra que o dossiê continua em aberto. Há menos de uma semana foi anunciado um acordo de cedência ao Almería, por uma época.









