Chermiti denuncia insultos racistas: "Nada acontecerá ao jogador que me chamou macaco"

"Eu sei que nada acontecerá ao jogador que me chamou de macaco, mas quero apenas expressar aqui a frustração que eu e os meus companheiros sentimos neste momento. Os jogadores e adeptos continuam a dizer e fazer aquilo que bem lhes apetece durante os jogos e os árbitros não fazem nada em relação a isso! Não interessa a cor, tamanho ou nacionalidade, apenas queremos jogar futebol. Diz não ao racismo!", escreveu o ponta-de-lança, após a partida que terminou com uma derrota de Portugal por 2-1.

A Federação Portuguesa de Futebol insurgiu-se esta terça-feira contra os insultos racistas de que Chermiti foi alvo no jogo particular entre as seleções de sub-20 de Portugal e Itália, realizado em solo transalpino.Em comunicado, a FPF informou que "o caso foi exposto à Federação italiana" e que "vai reportar a situação às entidades disciplinares competentes da UEFA".O órgão que tutela o futebol português terminou manifestando "total solidariedade com Chermiti" e frisando que "em circunstância alguma tolera qualquer tipo de comportamento discriminatório"."O jogador internacional português Chermiti denunciou um episódio de racismo verificado no jogo que a Seleção Nacional de sub-20 realizou esta terça-feira em Itália.A denúncia foi feita pelo jogador ao árbitro ainda no decurso do jogo.No final do encontro, Chermiti informou os responsáveis da FPF do sucedido, pelo que foi imediatamente reforçada a participação da denúncia ao árbitro do jogo.O caso foi igualmente exposto à Federação italiana.A FPF vai reportar a situação às entidades disciplinares competentes da UEFA.A FPF repudia e condena todas as situações de racismo e manifesta a sua total solidariedade com Chermiti.Em circunstância alguma, a FPF tolera qualquer tipo de comportamento discriminatório."