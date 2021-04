Chiquinho deve ter uma oportunidade no onze inicial do Benfica, sexta-feira no terreno do Tondela, apurou o CM.O médio foi decisivo na vitória (2-1) frente ao Santa Clara e vai merecer a confiança de Jorge Jesus para o ataque ao Tondela. Além disso, para o jogo da 30ª jornada, o técnico das águias não vai poder contar com o lesionado Taarabt e com o castigado Weigl. Ao que tudo indica, regressa o brasileiro Gabriel (cumpriu castigo ...