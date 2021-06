Christian Eriksen vai ter um desfibrilador imputado

Christian Eriksen terá de usar um desfibrilador cardíaco implantado, informação avançada pela Federação Dinamarquesa em comunicado nas redes sociais.

O ICD, um cardioversor desfibrilador implantável, como é apelidado, tem ligação direta ao coração, e dá um pequeno choque ao detetar um nível de batimentos fora do normal, de forma a restaurar o nível regular. Estes aparelhos são, na sua maioria, utilizados para prevenir a morte súbita em pacientes com taquicardia (aumento substancialmente veloz da frequência cardíaca).

Recorde-se que Christian Eriksen caiu

no relvado durante a partida entre Dinamarca e Finlândia do grupo B do Euro'2020, tendo sido imediatamente assistido pelas equipas médicas e transportado para o hospital. O jogador recuperou a consciência e encontra-se, neste momento,

e a realizar exames médicos.

Update regarding Christian Eriksen.



Danish version in next tweet. pic.twitter.com/a4Ra97xUXP — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 17, 2021

inanimadoestável