Depois de o clássico ter terminado, Pepe, que falhou o jogo devido a lesão, partilhou nas redes sociais a imagem de um circo com cinco palhaços. Sem qualquer texto, a publicação foi vista como uma crítica à arbitragem. Mas a polémica não se ficou por aí. “A tua casa ficou bem bonita... Como é que um tipo como tu pode envergar uma braçadeira de capitão de Portugal? Vergonha!”, escreveu Pedro Pinto, deputado do Chega, com resposta de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto: “Quando és racista e fazes um ‘tweet’ todo contente a mostrar ao mundo como és desqualificado e depois apagas porque te lembras que além de racista és cobarde.”