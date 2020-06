Claque do FC Porto, Super Dragões, ameaça regresso da Liga

O FC Porto irá defender a liderança do campeonato em Famalicão, depois de amanhã, sabendo de antemão que não irá poder contar com a força extra do já conhecido ‘mar azul’ do lado de dentro do Municipal 22 de Junho. No entanto, a limitação física imposta pelas paredes do terreno dos minhotos não implicará uma total falta de apoio. Bem pelo contrário.

A Record, Fernando Madureira garantiu que a claque Super Dragões irá dizer presente, encontrando-se por esta altura a preparar uma manifestação de força que irá desde o hotel até ao estádio e que irá estender-se, inclusive, até ao apito final.