A cobiça a Gyokeres pelo Chelsea e Arsenal está a tirar o sono a Rúben Amorim, que teme perder o alicerce principal da liderança do Sporting na Liga, apurou o Correio da Manhã.



As boas exibições e a consistência demonstrada pelo avançado estão a despertar o interesse de vários tubarões europeus e o técnico leonino pressente que os 100 milhões de euros da cláusula de rescisão podem não ser suficientes para segurar o jogador no mercado de janeiro.









Ver comentários